Военные добрались до крыши Скрипалей

Британские военные демонтируют крышу дома бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля в Солсбери, где он предположительно был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом сообщает Press Association.

По данным агентства, городские власти разослали жителям района уведомление о скором начале демонтажных работ. В сообщении уточняется, что здание накроют специальным куполом, после чего крышу снесут и установят новую. Опасность для здоровья жителей власти охарактеризовали как «низкую».

Работы по устранению последствий отравления в доме Скрипаля проводились с начала сентября. В СМИ появлялись сообщения о сносе дома, однако официального подтверждения к настоящему моменту не поступило.

6 января журналисты The Telegraph сообщили об установлении британскими властями всех детали покушения на Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года. Цепочка ответственных за случившееся людей ведет к высшему российскому руководству, пишет издание.

В Москве в очередной раз опровергли причастность к инциденту и указали на отсутствие доказательств.

Скрипали были найдены в бессознательном состоянии 4 марта. Лондон обвинил Россию, а позже раскрыл мена «отравителей»: Александр Петров и Руслан Боширов. В одном из интервью они подтвердили, что посещали Великобританию в марте, но лишь с целью «оторваться».

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