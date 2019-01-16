Евросоюз согласовал санкции против Петрова и Боширова

Послы 28 стран Евросоюза согласовали ограничительные меры против сотрудников ГРУ (ныне — Главного управления Генштаба ВС России). Об этом сообщает ТАСС в среду, 16 января, со ссылкой на представителя Совета ЕС.

По его словам, под санкции попадут четыре офицера ГРУ. Среди них Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон официально обвинил в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.

В список также войдут пять сирийских граждан, сообщили в Совете ЕС, не уточнив, кто именно. Окончательно список будет утвержден 28 января, передает РИА Новости.

Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

Скрипали были найдены в бессознательном состоянии 4 марта. Лондон считает, что они пострадали от нервно-паралитического вещества класса «Новичок», и в произошедшем обвинил Россию. Москва отрицает все обвинения в причастности к инциденту.

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