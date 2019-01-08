Россия отказалась верить в спокойную британскую жизнь Скрипалей

Москва не верит публикациям британских СМИ о наладившейся жизни бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании после отравления. Соответствующее заявление опубликовало посольство России в Лондоне.

«Граждане России Сергей и Юлия Скрипали остаются на положении насильственно удерживаемых лиц, а истинные обстоятельства инцидента 4 марта так и не установлены. Тиражирование "утечек" и соображений "экспертов" здесь вряд ли поможет», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве считают подобные рассказы домыслами лиц, «которые якобы разбираются в манере работы британских спецслужб в подобных ситуациях».

Кроме того, посольство в очередной раз указало, что все детали «дела Скрипалей» становятся известны только благодаря неназванным источникам и публикациям СМИ, между тем британская сторона так и не предоставила официальных доказательств.

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7 января газета The Telegraph со ссылкой на источники в службах безопасности сообщила, что семье Скрипалей, вероятно, помогли устроиться на юге Великобритании после покушения и даже разрешают поддерживать контакты с друзьями.

6 января издание опубликовало рассказ анонимных источников в правительстве, которые заявили, что власти установили все детали атаки и уверены, что цепочка ответственных за нее людей ведет к высшему руководству России.

Москва неоднократно отрицала любую причастность к покушению на Скрипалей и на высшем уровне заявляла, что Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон официально назвал военными разведчиками и исполнителями атаки, не имеют отношения к российским спецслужбам или криминалу.

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