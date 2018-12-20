Путин рассказал о тупике в отношениях с Великобританией

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте Первого канала заявил, что отношения с Великобританией находятся в тупике.

Он пояснил, что выйти из тупиковой ситуации в интересах обеих стран. «Москва заинтересована в восстановлении отношений с Лондоном. Так же, я думаю, как и заинтересована Британия. Прежде всего, конечно, бизнес этой страны», — сказал он.

Ранее 20 декабря Путин указал на русофобию Запада из-за дела Скрипалей и дела саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи. Он отметил, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, в отравлении которого обвинили российские спецслужбы, жив, а Хашкуджи — мертв. В то же время санкции против России вводятся. «Это политизированный русофобский подход, это повод, чтобы организовать очередную атаку на Россию», — сказал он.

Отношения двух стран ухудшились после того, как Великобритания обвинила Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В марте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Москва отвергла все обвинения и приняла зеркальные меры.

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