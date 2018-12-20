Президент России Владимир Путин назвал причину протестов во Франции. Заявление он сделал в ходе большой пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте Первого канала.

По его словам, повышение цен на бензин во Франции послужило «триггером, пусковым механизмом, после чего выплеснулось недовольство в целом». Он указал, что около 70 процентов французского общества поддерживают протесты.

«Французское правительство пошло сознательно на повышение цен на бензин, это их политика. Сделали это для перераспределения ресурсов граждан на решение других вопросов в сфере энергетической политики», — пояснил лидер. Людям не понравилось, что перераспределение было сделано за их счет, считает Путин.

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Российский лидер также сравнил ситуацию с повышением цен на бензин во Франции и России. «У нас повысились цены на бензин в связи с ростом цен на мировом рынке, правительство срочно начало принимать меры по контролю цен», — указал он и подчеркнул, что российские власти борются с растущими ценами на нефтепродукты.

Массовые протесты вспыхнули во Франции в середине октября из-за планов правительства повысить налог на бензин. Акция получила название «желтые жилеты», поскольку демонстранты носят светоотражающие жилеты, как у водителей. 4 декабря премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что на повышение тарифов вводится мораторий, однако беспорядки продолжаются.

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