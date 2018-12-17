Францию назвали «больным человеком Европы»

Франция — «больной человек Европы», тянущий весь регион вниз. Такое заявление сделал глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает Gazeta Prawna.

По мнению главы польского ведомства, с Францией «что-то не так». Это подтверждает недавняя террористическая атака в Страсбурге, а также уклонение президента страны Эммануэля Макрона от курса реформ под давлением протестов.

«Франция — больной человек Европы (...), а Польша — ее яркое пятно», — сказал министр. По его мнению, Макрон защищает себя, пытаясь найти виноватых в том, что происходит во Франции, за пределами страны. «Сейчас Польша понимает: когда что-то идет не так, нужно для начала все привести в порядок у себя дома», — добавил Чапутович.

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Ранее 17 декабря сообщалось, что французские власти решили прислушаться к призывам активистов движения «желтых жилетов». Те требовали проведения референдумов гражданской инициативы, на которых должны рассматриваться вопросы государственной важности.

До этого Макрон выступил в эфире телеканала BFMTV и объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране. Французский лидер анонсировал, что с 2019 года в стране на 100 евро будет повышена минимальная зарплата, а премия по итогам года не будет облагаться налогами. Большинство французов поддерживали экономические меры Макрона, однако высказались о необходимости продолжать протесты.

11 декабря Абделькарим Шекатт открыл стрельбу на рождественской ярмарке, убив троих человек. Еще 12 пострадали. Полиция застрелила преступника 13 декабря на одном из складов недалеко от места атаки. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

«Больным человеком Европы» (англ. sick man of Europe) называют европейское государство, испытывающее продолжительный экономический или социальный кризис. Термин вошел в употребление в середине XIX века. Так в преддверии Крымской войны Османскую империю, предположительно, назвал российский император Николай I.

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