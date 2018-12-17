Число жертв страсбургского стрелка увеличилось

Еще один пострадавший в результате стрельбы в центре Страсбурга скончался. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на парижскую прокуратуру.

Отмечается, что погибший был выходцем из Польши. По информации агентства AFP, его звали Барто Педро Орент-Недзельский, ему было 36 лет. Близкий друг погибшего рассказал, что он жил в Страсбурге в течение 20 лет и мечтал открыть в городе языковое общежитие.

Таким образом, количество жертв стрельбы на ярмарке в Страсбурге увеличилось до пяти человек.

11 декабря Абделькарим Шекатт открыл стрельбу на рождественской ярмарке, убив троих человек. Еще 12 пострадали. Полиция застрелила преступника 13 декабря на одном из складов недалеко от места атаки.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Позже отец стрелка признался, что знал о связях своего сына с террористами, но не подозревал о готовящемся преступлении.

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