Полицейские застрелили страсбургского стрелка

29-летний Шериф Шекатт (Cherif Chekatt), подозреваемый в расстреле людей на рождественской ярмарке в Страсбурге, застрелен полицией. Об этом сообщает Franceinfo.

Преступника обнаружили на одном из складов неподалеку от места его атаки. Он был убит в ходе завязавшейся перестрелки.

Для выслеживания Шекатта привлекались 750 полицейских. На охрану общественных мест после инцидента были направлены военные.

Расстрел произошел вечером 11 декабря. Мужчина прокричал «Аллах Акбар» и открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки. Погибли три человека и пострадали еще 12. Сотрудники полиции ранили стрелка, однако ему удалось сбежать. Позднее выяснилось, что Шекатт состоял на учете у спецслужб как потенциально опасный субъект. Прокурор Парижа заявил, что мотивы мужчины пока неясны, ответственность за нападение также никто не взял.

12 декабря было объявлено в Страсбурге траурным днем.

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