ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Страсбурге

Мужчина, расстрелявший людей во французском Страсбурге, мог быть членом террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, подобное заявление распространило ассоциированное с экстремистами новостное агентство Amaq. В нем террористы указали, что нападавший «был солдатом ИГ и провел операцию в ответ на призывы атаковать граждан стран международной коалиции», которая проводит операции в Сирии и Ираке.

Никаких доказательств в подтверждение этих слов представлено не было.

29-летний Шериф Шекатт (Cherif Chekatt), подозреваемый в расстреле людей на рождественской ярмарке, был застрелен полицией минувшей ночью. Преступника обнаружили на одном из складов неподалеку от места атаки.

Расстрел произошел вечером 11 декабря. Мужчина прокричал «Аллах Акбар» и открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки. Погибли три человека, пострадали еще 12. Сотрудники полиции ранили стрелка, однако ему удалось сбежать.

Позднее выяснилось, что Шекатт состоял на учете у спецслужб как потенциально опасный субъект. Прокурор Парижа заявил, что мотивы мужчины пока не ясны.

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