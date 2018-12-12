«Желтые жилеты» обвинили правительство в организации теракта в Страсбурге

Сторонники движения «желтых жилетов» на Facebook обвинили французское правительство в организации теракта в Страсбурге с целью отвлечь население от протеста. Об этом сообщает The Local.

Теории заговора, появившиеся в группах протестующих в социальной сети, утверждают, что стрельба на рождественской ярмарке, произошедшая в Страсбурге, — не что иное, как план правительства Макрона по отвлечению общественного внимания. По мнению тех, кто в них верит, цель теракта — сделать так, чтобы как можно меньше французских граждан приняли участие в акциях протеста.

Аргументы сторонников заговора строятся в основном на домыслах: «Вы правда думаете, что человек, который захотел устроить теракт, подождал бы до восьми часов, пока на улицах станет поменьше людей? Он бы встал посреди Елисейских полей и взорвал себя», — написал один из пользователей, поддерживающих протест. «Ну конечно же это было государство! Если взглянуть на историю, становится видно, что террористические атаки часто случались, когда было слишком много протестов и забастовок», — гласит пост другого пользователя.

Все возможные доказательства такой версии опровергло информационное агентство AFP: «Никаких реальных оснований утверждать такое нет».

На заявления отреагировал также государственный секретарь при министре внутренних дел Лор Нуньес (Laurent Nuñez). «Я возмущен всем этим, как люди могут говорить такие вещи? (...) Нападавший убил троих человек, и многие тяжело ранены», — заявил политик.

Конспирологические теории возмутили и многих сторонников «желтых жилетов». Как пишет The Local, администраторы некоторых групп даже временно закрыли комментарии, чтобы те, кто их пишет, не дискредитировали протест.

Теракт во французском Страсбурге произошел вечером 11 декабря. Неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки, в результате погибли три человека и пострадали еще 12. Как сообщило агентство Reuters, убийца кричал «Аллах Акбар». Он был ранен, но ему удалось сбежать. В данный момент его разыскивают спецслужбы.

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