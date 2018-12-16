Отец стрелка из Страсбурга знал о его связях с ИГ до теракта

Отец страсбургского стрелка Шерифа Шекатта признался, что знал о плотных связях своего сына с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом он рассказал в интервью France 2.

Абделькарим Шекатт подчеркнул, что пытался отвратить сына от этой идеологии. «Я всегда говорил ему — это преступники», — пояснил он и добавил, что осуждает «зверства» джихадистов.

По словам мужчины, если бы он знал, что именно готовится сделать его сын, он бы сообщил в полицию. Шекатт-старший также считает, что смог бы уговорить Шерифа сдаться стражам правопорядка.

Мать стрелка сказала, что она была шокирована, когда узнала, что он сделал. Родители преступника выразили соболезнования семьям его жертв.

11 декабря Шекатт открыл стрельбу на рождественской ярмарке, убив троих человек. Еще 12 пострадали. Полиция застрелила преступника 13 декабря на одном из складов недалеко от места атаки. Ответственность за произошедшее взяла на себя ИГ.

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