Стрельба в центре Страсбурга попала на видео

В сети появилось видео стрельбы на одной из улиц в центре французского Страсбурга — его сняли с балкона очевидцы. На кадрах видны убегающие и кричащие прохожие, а также один раненый, упавший на асфальт. Запись опубликована на YouTube во вторник, 11 декабря.

По последним данным, один человек погиб и десять ранены, сообщает французское издание Franceinfo.

Стрелок все еще в бегах, полиция ведет поиски. По словам очевидцев, это высокий темноволосый мужчина 25-30 лет в темном пальто. Стражи порядка оцепили территорию.

Стрельба произошла недалеко от площади Клебера, где проходит ежегодная рождественская ярмарка, привлекающая в Страсбург сотни туристов.

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