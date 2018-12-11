Неизвестный расстрелял прохожих из автомата в центре Страсбурга

Неизвестный открыл стрельбу в центре французского города Страсбурга, недалеко от площади Клебера, где развернулась ежегодная рождественская ярмарка. Об этом сообщает во вторник, 11 декабря, BBC News.

По предварительным данным, один человек погиб и шестеро получили ранения.

Стрелявший скрылся, полиция его ищет. Отмечается, что он вел огонь из автоматического оружия. Очевидцы услышали несколько десятков выстрелов, сначала одиночных, затем очередями. Reuters добавляет, стрельба длилась около 10 минут.

Правоохранительные органы оцепили территорию. Жителей района призвали оставаться дома.

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