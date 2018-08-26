Массовая стрельба произошла во Флориде во время киберспортивного турнира

Стрельба произошла в городе Джексонвилл в американском штате Флорида. Об этом говорится в Twitter-аккаунте офиса шерифа.

«Массовая стрельба в районе Джексонвилл-лэндинг. Не приближайтесь к указанному району, там сейчас небезопасно. Держитесь подальше от перекрытых кварталов. Это также касается СМИ», — сообщили представители стражей порядка.

Полиция сообщает о «многочисленных жертвах». По информации телеканала News4Jax, в результате инцидента погибли не менее четырех человек, еще 11 получили ранения.

Агентство Reuters уточняет, что стрельба началась во время трансляции киберспортивного турнира в одном из ресторанов города.

15 февраля в одной из школ Флориды в результате стрельбы погибли 17 человек. Преступником оказался бывший ученик учебного заведения.

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