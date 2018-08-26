Стрельба в американском Джексонвилле попала на видео

Момент стрельбы в городе Джексонвилл в американском штате Флорида попал на видео. Запись стрима с кибертурнира по игре Madden Tournament появилась на видеохостинге YouTube.

На кадрах виден процесс игры, а также два участника соревнований. В какой-то момент комментатора прерывают звуки выстрелов, после чего видео прерывается, однако аудиоканал продолжает работать, и стрельба продолжается вперемешку с криками очевидцев и пострадавших.

Точное количество убитых и раненых по-прежнему не сообщается — ранее говорилось минимум о четырех погибших и 11 пострадавших.

По утверждению полиции, преступник после расстрела покончил с собой. Спецназ продолжает прочесывать здание в поисках его возможного сообщника.

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