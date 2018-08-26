Стрелок во Флориде открыл огонь из-за проигрыша в видеоигре

Стрелок в Джексонвилле (штат Флорида) открыл огонь из-за проигрыша в кибертурнире по игре Madden NFL. Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на другого участника соревнований Стивена Жаваруски.

По его словам, геймер, проиграв, выхватил огнестрельное оружие и начал выцеливать жертв, после чего покончил с собой.

Еще один игрок, Дрини Джока, рассказал в своем Twitter, что ему «буквально повезло» — пуля пробила ему большой палец. По его словам, это стало «худшим днем в его жизни».

По неподтвержденной информации, преступником оказался Дерек Джонс. В своем Twitter накануне ЧП он написал, что в настроении кого-нибудь убить. В настоящее время его страница уже недоступна для просмотра.

Точное количество убитых и раненых по прежнему не сообщается — ранее говорилось минимум о четырех погибших и 11 пострадавших.

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