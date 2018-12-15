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В Париже на акции протеста арестовали 100 человек

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В Париже арестован 101 человек во время акции протеста «желтых жилетов». Об этом сообщает France24 со ссылкой на префектуру.

Из-за беспорядков власти закрыли несколько линий метро в центральной части и на западе города.

В субботу, 15 декабря, акции протеста с участием «желтых жилетов» также проходят в других городах, в том числе в Марселе и Бордо.

Ранее сообщалось, что в центре Парижа протестующие прорвали полицейский кордон, переворачивали мусорные контейнеры, распевали «Марсельезу» и требовали отставки президента Эммануэля Макрона. Полиция в ответ пустила слезоточивый газ и открыла огонь резиновыми пулями.

Массовые протесты вспыхнули во Франции в середине октября из-за планов правительства повысить налог на бензин. Акция получила название «Желтые жилеты», поскольку демонстранты носят светоотражающие жилеты, как у водителей. 4 декабря премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что на повышение тарифов вводится мораторий, однако беспорядки продолжаются.

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