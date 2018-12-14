Сторонники Brexit в желтых жилетах перекрыли Вестминстерский мост в Лондоне. Видео протеста опубликовал в своем Twitter-аккаунте местный житель Майк Сазерленд.

Там же он рассказал, что на место митинга подъехала полиция и разняла драку одного из протестующих с прохожим. Мужчина уточнил, что сам не является участником выступления и голосовал против Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее отложила парламентское голосование по этому вопросу из-за того, что на повестке остался статус Северной Ирландии как особой экономической зоны с более прочными связями с ЕС.

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10 декабря Европейский суд постановил, что Британия имеет право отменить процесс выхода из Евросоюза в одностороннем порядке.

Переговоры Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Это произошло после того, как в 2016 году в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции. Шотландские избиратели в основном выступили против выхода из ЕС.

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