Мэй осталась премьер-министром Великобритании

Тереза Мэй выиграла голосование по вопросу о доверии в связи с выходом страны из Евросоюза (Brexit) и осталась на посту премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает Reuters.
В ходе тайного голосования Мэй поддержали большинство депутатов-консерваторов. За действующего премьера проголосовали 200 из них, 117 высказались против.
Однако лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что результаты голосования не имеют значения, так как Мэй потеряла поддержку большинства в парламенте. «Ее правительство пребывает в состоянии хаоса, а сама она не может согласовать план выхода из Евросоюза, который бы подошел для страны, и в приоритете которого были бы рабочие места британцев и британская экономика», — сказал он.
12 декабря стало известно, что был преодолен порог заявлений от парламентариев-консерваторов, необходимый для проведения голосования по вопросу о доверии премьер-министру. Сама Мэй заявила, что смещать ее с поста будет не в интересах страны.
Переговоры Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Это произошло после того, как в 2016 году в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.