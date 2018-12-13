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Мэй осталась премьер-министром Великобритании

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Тереза Мэй

Тереза Мэй выиграла голосование по вопросу о доверии в связи с выходом страны из Евросоюза (Brexit) и осталась на посту премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает Reuters.

В ходе тайного голосования Мэй поддержали большинство депутатов-консерваторов. За действующего премьера проголосовали 200 из них, 117 высказались против.

Однако лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что результаты голосования не имеют значения, так как Мэй потеряла поддержку большинства в парламенте. «Ее правительство пребывает в состоянии хаоса, а сама она не может согласовать план выхода из Евросоюза, который бы подошел для страны, и в приоритете которого были бы рабочие места британцев и британская экономика», — сказал он.

12 декабря стало известно, что был преодолен порог заявлений от парламентариев-консерваторов, необходимый для проведения голосования по вопросу о доверии премьер-министру. Сама Мэй заявила, что смещать ее с поста будет не в интересах страны.

Переговоры Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Это произошло после того, как в 2016 году в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

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