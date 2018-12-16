Россия покажет миру поиски российской журналистки «руки Кремля» во Франции

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МИД России обратит внимание международного сообщества на попытки журналистки «Русской службы Би-би-си» найти доказательства влияния Москвы на протесты во Франции. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в интервью «Говорит Москва» в воскресенье, 16 декабря.

«Завтра же, в понедельник, мы напишем соответствующие письма в ОБСЕ с примером того, как манипулируют общественным сознанием», — сказала она.

Захарова также обратилась к международным и профессиональным организациям и отдельно к жителям Великобритании с просьбой оценить способы работы корреспондентки «британской телерадиокомпании, которая все время подчеркивает свою свободу мысли».

«Мне кажется, что вот эту деятельность по написанию сценариев для документалистики должны оценить во Франции — должны оценить во Франции непосредственные участники вот этих самых протестных движений, но, кстати говоря, и властные структуры тоже», — заявила представитель МИД.

Она добавила, что российские дипломаты в министерстве и в посольствах регулярно сталкиваются с различными организациями, открытыми при НАТО, ЕС и других западных структурах для антироссийской информационной работы. «Мы просто не знали, как это все делается и как, условно говоря, осуществляется подготовка этих сюжетов. Сейчас мы знаем. Но с результатом работаем каждый день», — подчеркнула Захарова.

16 декабря РИА Новости опубликовало переписку своего стрингера с корреспондентом «Русской службы Би-би-си», которая рассказала, что редакция потребовала от нее доказательств причастности России к протестам «желтых жилетов» во Франции. Девушка пояснила, что ее начальство «требует крови».

9 декабря МИД Франции заявил, что изучает информацию об «иностранном вмешательстве» в дела страны.

Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Акция получила название «Желтые жилеты», поскольку протестующие выходят в светоотражающих жилетах водителей. Поводом для беспорядков послужила новость о повышении налога на бензин. 10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране.

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Предыстория: Российская журналистка искала связь России с протестами во Франции и попалась
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