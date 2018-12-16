«Би-би-си» объяснила поиски влияния России на протесты во Франции

Пресс-служба «Би-би-си» прокомментировала сообщения о требовании редакции к своей журналистке найти доказательства причастности России к протестам «желтых жилетов» во Франции. Об этом сообщает RT.

«Так как министр иностранных дел Франции публично комментировал сообщения СМИ о возможном влиянии на протесты из России, вполне логично, что наш корреспондент изучал и этот аспект тоже», — сообщили в пресс-службе.

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Отмечается, что в итоге упоминание о российском вмешательстве в репортажи не попало, а сама «Би-би-си» придерживается «принципов беспристрастной и независимой журналистики».

16 декабря РИА Новости опубликовало переписку своего стрингера с корреспондентом «Русской службы Би-би-си», которая рассказала, что редакция потребовала от нее доказательств причастности России к протестам «желтых жилетов» во Франции. Девушка пояснила, что ее начальство «требует крови». МИД России пообещал обратить на ситуацию внимание международного сообщества.

9 декабря МИД Франции заявил, что изучает информацию об «иностранном вмешательстве» в дела страны.

Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Акция получила название «Желтые жилеты», поскольку протестующие выходят в светоотражающих жилетах водителей. Поводом для беспорядков послужила новость о повышении налога на бензин. 10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране.

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