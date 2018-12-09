Франция поищет вмешательство России в протестах «желтых жилетов»

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в эфире телеканала LCI, что Париж изучит сообщения о возможном иностранном вмешательстве в освещение акции «желтых жилетов», передает ТАСС.

Ле Дриан сказал, пока что судить об иностранном вмешательстве рано. Он также отметил, что сначала следует дождаться результатов расследования генерального секретариата национальной обороны. «Я не могу судить, пока не будут установлены факты», — добавил министр.

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Ранее издание The Times опубликовало материал, в котором говорилось о «сотнях аккаунтов» в социальных сетях, связанных с Россией. Утверждается, что их сообщения стремились усилить французские протесты. Также в статье приводились слова источника в британском правительстве об излишнем внимании российских СМИ к протестам в Париже.

В декабре Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что два активиста в Париже, развернувшие флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), имеют отношение к российским организациям и спецслужбам. По данным СБУ, российские спецслужбы организовывали аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах.

Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин. Акция получила название «Желтые жилеты» по одежде протестующих, которые выходят на улицу в светоотражающих жилетах, как у водителей.

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