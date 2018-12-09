В ходе протестов во Франции арестованы более 1200 человек

Число задержанных участников акции «желтых жилетов» во Франции увеличилось до 1723, 1220 человек помещены под стражу. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на главу МВД страны Кристофа Кастанера. По его данным, в общей сложности в акциях протеста принимают участие порядка 25 тысяч человек. Что касается Парижа, то там полиция произвела 1082 ареста.

По данным Кастанера, большинство арестов было произведено перед демонстрациями вблизи платных дорог, где были усилены меры безопасности. Активистов поместили под стражу по подозрениям

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Причиненный Парижу ущерб оказался намного сильнее, чем на прошлой неделе, констатировал заместитель мэра Эммануэль Грегуар. По его словам, беспорядки во французской столице принесли неизмеримый ущерб для экономики и имиджа города, передает Le Figaro. В частности, это связано с тем, что многие магазины в городе оказались закрыты, а в это время люди обычно совершают предпраздничные покупки.

Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин. Акция получила название по одежде протестующих, которые выходят на улицу в светоотражающих жилетах, как у водителей.

В субботу, 8 декабря, в Париж ввели бронетехнику, а против протестующих начали применять слезоточивый газ.

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