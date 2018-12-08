Трамп дал ехидный совет охваченной протестами Франции

Президент США Дональд Трамп посоветовал властям Франции, охваченной протестами, отказаться от Парижского соглашения по климату и снизить налоги. Об этом он написал в субботу, 8 декабря, в Twitter.

«Очень грустные день и ночь в Париже. Может пришло время покончить с нелепым и чрезвычайно дорогим Парижским соглашением и вернуть деньги людям в виде более низких налогов?» — написал американский лидер.

Он добавил, что США сделали это и стали единственной крупной страной, в которой выбросы в окружающую среду значительно сократились.

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5 декабря Трамп уже комментировал митинги во Франции. Тогда он отметил, что «Парижское соглашение исключительно ошибочно, потому что поднимает цены на энергию для ответственных стран и одновременно обеляет некоторых из наихудших загрязнителей в мире».

Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин. Эта акция получила название «Желтые жилеты» по одежде протестующих, которые выходят на улицу в светоотражающих жилетах, как у водителей. В ходе беспорядков оказался разгромлен центр Парижа, также пострадал музей в Триумфальной арке. 4 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил, что правительство вводит мораторий на повышение тарифов на топливо сроком на полгода.

В августе 2017 года Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату. Оно было заключено в 2015 году и предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу, который был принят в 1997 году.

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