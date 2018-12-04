Власти Франции передумали повышать цены на топливо из-за протестов

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил, что правительство вводит мораторий на повышение тарифов на топливо сроком на полгода. Об этом сообщает агентство Reuters.

Планировавшийся рост тарифов будет заморожен с 1 января 2019 года. Такое решение было принято из-за массовых протестов.

«Этот гнев — нужно быть глухим или слепым, чтобы не видеть или не слышать его», — заявил Филипп.

Материалы по теме Париж в огне Кровь, ненависть и погромы на улицах Франции. Виноваты Макрон и бензин

«Французы, которые надели желтые жилеты, хотят, чтобы налоги уменьшились, а работа оплачивалась. Мы хотим того же самого. Если у нас не вышло объяснить это, а у правящего большинства не вышло убедить французов, то что-то должно измениться», — добавил он.

Беспорядки по всей Франции начались во время манифестаций против повышения цен на бензин с середины октября. Протест называют «акцией желтых жилетов», поскольку активисты одеты в желтые светоотражающие жилеты, которые обычно надевают водители. Ранее сообщалось, что в больницы за несколько дней доставлено более 500 человек с различными травмами.

В 2019 году власти Франции планировали увеличить налог на дизельное топливо на 6,5 процента, а на бензин — на 2,9 процента. Правительство собиралось предпринять такие меры, чтобы стимулировать водителей использовать более экологичные виды транспорта. На фоне этих событий рейтинг президента страны Эммануэля Макрона упал до рекордно низких 25 процентов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!