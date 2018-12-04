Власти Франции передумали повышать цены на топливо из-за протестов

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил, что правительство вводит мораторий на повышение тарифов на топливо сроком на полгода. Об этом сообщает агентство Reuters.
Планировавшийся рост тарифов будет заморожен с 1 января 2019 года. Такое решение было принято из-за массовых протестов.
«Этот гнев — нужно быть глухим или слепым, чтобы не видеть или не слышать его», — заявил Филипп.
«Французы, которые надели желтые жилеты, хотят, чтобы налоги уменьшились, а работа оплачивалась. Мы хотим того же самого. Если у нас не вышло объяснить это, а у правящего большинства не вышло убедить французов, то что-то должно измениться», — добавил он.
Беспорядки по всей Франции начались во время манифестаций против повышения цен на бензин с середины октября. Протест называют «акцией желтых жилетов», поскольку активисты одеты в желтые светоотражающие жилеты, которые обычно надевают водители. Ранее сообщалось, что в больницы за несколько дней доставлено более 500 человек с различными травмами.
В 2019 году власти Франции планировали увеличить налог на дизельное топливо на 6,5 процента, а на бензин — на 2,9 процента. Правительство собиралось предпринять такие меры, чтобы стимулировать водителей использовать более экологичные виды транспорта. На фоне этих событий рейтинг президента страны Эммануэля Макрона упал до рекордно низких 25 процентов.