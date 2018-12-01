Репортер из России пострадала во время беспорядков в Париже

Корреспондент ВГТРК Дарья Григорова пострадала во время беспорядков в Париже. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщает «Вести».

У репортера травма ноги и отравление слезоточивым газом. Несмотря на повреждение, она смогла прорваться через баррикады на Елисейских полях и продолжить репортаж.

Помимо Григоровой, пострадали два корреспондента RT France — один был ранен в челюсть осколком полицейской гранаты, второй поймал травматическую пулю.

Беспорядки по всей Франции начались во время манифестаций против повышения цен на бензин с середины октября. Протест называют «акцией желтых жилетов», поскольку активисты одеты в желтые светоотражающие жилеты, которые обычно носят водители. Ранее сообщалось, что в больницы за несколько дней были доставлены более 500 человек с различными травмами.

В 2019 году власти Франции планируют увеличить налог на дизельное топливо на 6,5 процента, а на бензин — на 2,9 процента. Правительство предпринимает такие меры, чтобы стимулировать водителей использовать более экологичные виды транспорта. На фоне этих событий рейтинг президента страны Эммануэля Макрона упал до рекордно низких 25 процентов.

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