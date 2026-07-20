Меган Фокс резко ответила на критику ее последних откровенных фото

Актриса Меган Фокс ответила хейтеру, который назвал ее откровенную фотосессию позорной

Американская актриса и модель Меган Фокс резко ответила на критику последних откровенных фото. Комментарий знаменитости опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Поводом для обсуждений стали снимки 40-летней знаменитости, на которых она запечатлена в черных кружевных трусах и прозрачном топе. При этом актриса позировала с длинной вуалью на голове и тонким чокером на шее.

Съемка Фокс вызвала волну обсуждений: среди положительных комментариев были и отрицательные. Так, один из пользователей сети назвал фотосессию Фокс непристойной. «Это невероятно позорно для 40-летней матери. Типичный пост из Tumblr 16-летней девочки», — заявил хейтер.

Актриса, в свою очередь, решила ответить на замечание юзера. «Кто это из моих бывших?» — с иронией отметила она.

В марте Меган Фокс заподозрили в пластике ягодиц из-за фотосессии в стрингах.