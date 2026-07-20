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19:11, 20 июля 2026Ценности

Меган Фокс резко ответила на критику ее последних откровенных фото

Актриса Меган Фокс ответила хейтеру, который назвал ее откровенную фотосессию позорной
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Американская актриса и модель Меган Фокс резко ответила на критику последних откровенных фото. Комментарий знаменитости опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Поводом для обсуждений стали снимки 40-летней знаменитости, на которых она запечатлена в черных кружевных трусах и прозрачном топе. При этом актриса позировала с длинной вуалью на голове и тонким чокером на шее.

Съемка Фокс вызвала волну обсуждений: среди положительных комментариев были и отрицательные. Так, один из пользователей сети назвал фотосессию Фокс непристойной. «Это невероятно позорно для 40-летней матери. Типичный пост из Tumblr 16-летней девочки», — заявил хейтер.

Актриса, в свою очередь, решила ответить на замечание юзера. «Кто это из моих бывших?» — с иронией отметила она.

В марте Меган Фокс заподозрили в пластике ягодиц из-за фотосессии в стрингах.

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