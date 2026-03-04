Меган Фокс заподозрили в пластике ягодиц из-за фотосессии в стрингах

Фанаты заподозрили американскую актрису и модель Меган Фокс в пластике из-за откровенной фотосессии. Комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя звезда «Трансформеров» впервые за долгое время опубликовала снимки в нижнем белье. Так, она позировала на них в черной облегающей футболке, чулках и туфлях, оформленных массивной платформой и шпильками. Кроме того, на знаменитости присутствовали стринги.

Поклонники обратили внимание на ягодицы Фокс, которые, по их мнению, стали очень объемными. Некоторые из фанатов предположили, что звезда прибегла к помощи пластических хирургов. «Что случилось с ее ягодицами?», «Это не может быть Меган. Это ее клон», «Похоже на пластику или нейросеть», «Почему ее ягодицы такие большие?», «Тебя так долго не было, потому что отходила от наркоза после операции?» — обсуждали они.

В марте 2024 года Фокс рассказала о пережитых пластических операциях, о которых ранее умалчивала.