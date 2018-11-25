Макрон постыдился устроивших дебош французов

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил бастующих против повышения цен на бензин. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Позор тем, кто напал на силы правопорядка. Позор тем, кто причинил вред другим гражданам и журналистам. Позор тем, кто угрожал выборным чиновникам. Такому насилию не место в республике», — написал он.

Французский лидер также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за храбрость и профессионализм во время протестов.

24 ноября манифестации в Париже переместились в район Елисейских полей, всего в них участвуют около восьми тысяч. Бунтующие подожгли две баррикады из мебели и строительных заграждений. Полиция применяла против дебоширов водометы и слезоточивый газ.

Протест называют «акцией желтых жилетов», поскольку активисты одеты в желтые светоотражающие жилеты, которые обычно носят водители. Митингующие требуют отменить повышение цен на бензин. В 2019 году власти Франции планируют увеличить налог на дизельное топливо на 6,5 процента, а на бензин — на 2,9 процента. Правительство предпринимает такие меры, чтобы стимулировать водителей использовать более экологичные виды транспорта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!