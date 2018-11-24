Французы устроили дебош на Елисейских полях и попали на видео

Во Франции продолжаются демонстрации против повышения цен на бензин. Видеозаписи из центра Парижа публикует Ruptly.

Телеканал BFM TV сообщает, что в субботу, 24 ноября, протестующие переместились в район Елисейских полей. Там находятся около пяти тысяч человек. Всего в демонстрациях в Париже участвуют около восьми тысяч. На данный момент известно о 13 арестованных.

Как передает телеканал, ситуация в центре столицы остается «очень напряженной»: бунтующие подожгли две баррикады из мебели и строительных заграждений. Полиция применяет против дебоширов водометы и слезоточивый газ.

Участники демонстраций против повышения цен на бензин во Франции ранее напали на дом главы МВД Кристофа Кастанера, сообщала Midi Libre.

По словам Кастанера, во время демонстраций имели место агрессивные действия, оскорбления, расистские, антисемитские и гомофобные нападки. «Мой дом в Форкалькере, где живут мои жена и дочь, был атакован "желтыми жилетами"», — поделился он.

«Они хотят делать селфи, постить в Facebook, мне кажется это недопустимым. Они нападают на меня, оскорбляют и ни во что не ставят», — сказал министр, добавив, что портить частную собственность недопустимо.

Протест называют «акцией желтых жилетов», поскольку активисты одеты в желтые светоотражающие жилеты, которые обычно носят водители. Митингующие требуют отменить повышение цен на бензин. В 2019 году власти Франции планируют увеличить налог на дизельное топливо на 6,5 процента, а на бензин — на 2,9 процента. Правительство предпринимает такие меры, чтобы стимулировать водителей использовать более экологичные виды транспорта.

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