Протесты во Франции закончились арестами и гибелью манифестантов

Во Франции прошли протесты против повышения цен на топливо, в ходе которых погибла женщина и пострадало более ста человек. Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте Nice-Matin.

По данным Reuters, в акции приняли участие около 283 тысяч демонстрантов по всей стране. По меньшей мере 227 человек пострадали, шестеро находятся в тяжелом состоянии. В области Савойя водитель, окруженный протестующими, запаниковал и насмерть сбил одну из активисток. В некоторых регионах произошли столкновения с полицией, 73 человека арестованы. В Париже толпа попыталась прорваться к Елисейскому дворцу, силовики применили слезоточивый газ.

Протест называют «акцией желтых жилетов», поскольку активисты одеты в желтые светоотражающие жилеты, которые обычно носят водители. Митингующие требуют отменить повышение цен на бензин. В 2019 году власти Франции планируют увеличить налог на дизельное топливо на 6,5 процента, а на бензин — на 2,9 процента. Правительство предпринимает такие меры, чтобы стимулировать водителей использовать более экологичные виды транспорта.

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