Тысячи неонацистов вышли на улицы из-за убийства немца мигрантами

В результате столкновений в саксонском городе Хемниц пострадали 20 человек, в том числе двое полицейских. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В правоохранительные органы поступило 43 заявления об уголовных преступлениях. Десять обращений связаны с запрещенными в Германии нацистскими приветствиями, остальные касаются нанесенных телесных повреждений, нарушения общественного порядка и несоблюдения закона о проведении собраний. Посольство РФ заявило, что среди пострадавших есть россиянин, передает ТАСС.

По данным полиции, 27 августа в столкновениях участвовали шесть тысяч праворадикалов и полторы тысячи левых, которые вышли на улицы после убийства мигрантами немца.

Власти Германии осудили выступление правых радикалов в Хемнице. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что травля иностранных граждан не имеет ничего общего с правовым государством. Глава МИД Хайко Маас отметил, что правый экстремизм представляет угрозу немецкому обществу, и необходимо защищать человеческое достоинство, демократию и свободу «не только в Хемнице, но и в любой точке мира».

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В ночь на 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла массовая драка, в ходе которой был смертельно ранен 35-летний Даниэль Хиллиг, а двое получили ножевые ранения. По подозрению в убийстве полиция задержала двух мигрантов: 22-летнего иранца и 23-летнего сирийца.

На следующий день после убийства Хиллига в центре города ультраправые устроили акцию и потребовали остановить поток беженцев. Одновременно акцию проводили и антифашисты, которые были недовольны нацистской пропагандой. Участники протестов бросали друг в друга петарды и бутылки.

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