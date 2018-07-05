Нацистское прошлое помешало немцам называть лагеря для беженцев

В Германии власти не могут называть лагеря для беженцев лагерями. Как пишет Politico, это связано с концлагерями, которые активно использовались нацистами.

Последний скандал разгорелся на прошлой неделе, когда проходил саммит лидеров стран Евросоюза. На нем было предложено называть специальные места для мигрантов «центрами контроля» (kontrollierte Zentren). Возмущение вызвал тот факт, что аббревиатура будет выглядеть как KZ и таким образом напоминать о концлагерях.

Издание отмечает, что в немецком языке достаточно просто получить новое слово, соединив два других. Так сделали и нацисты, создав Konzentrationslager. Из-за этого в настоящее время использование официальными лицами существительного Lager (в значении комплекса сооружений, а не типа пива) чревато последствиями, особенно если речь идет о расположенных на территории Германии объектах.

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Зачастую в подобных случаях сочетают немецкие и английские слова, например, заменяя Lager на Camp, однако проблема все равно остается. Politico сообщает, что в последние годы среди предложений для лагерей беженцев были «центры закрепления», «транзитные зоны», «платформы высадки», «экспресс-центры». В то же время многие защищают слово «лагерь». Как указал колумнист Die Welt Маттиас Хайне, оно использовалось задолго до нацистов и имеет положительное значение: место для отдыха.

Как отмечается, тема названий стала почвой для шуток местных комиков. Они в том числе предложили именовать места для мигрантов «тюрьмами свободы», «центрами социального заключения» или «лагерями хорошего настроения».

В последние недели в Германии разгорелся конфликт между главами партий Христианско-демократический и Христианско-социальный союз (ХДС и ХСС), входящих в крупнейший политический блок в стране. Лидер ХДС — канцлер Ангела Меркель — добивается принятия общеевропейского решения проблемы беженцев. Однако ХСС и его глава — министр внутренних дел Хорст Зеехофер — настаивают, чтобы мигрантов без документов или уже получивших отказ на предоставление убежища в ФРГ разворачивали на границе страны.

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. Германия старалась принять максимум беженцев, на ее территорию с тех пор перебралось свыше 1,5 миллиона человек.

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