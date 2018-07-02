Коалиция Меркель передумала распадаться

Баварский Христианско-социальный союз (ХСС) не собирается выходить из коалиционного правительства с Христианско-демократическим союзом (ХДС) во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом заявил в понедельник, 2 июля, премьер-министр Баварии Маркус Зедер, передает таблоид Bild.

«Мы готовы пойти на компромиссы», — сообщил он. По словам политика, намерение лидера ХСС Хорста Зеехофера, занимающего также пост главы МВД страны, покинуть эти два поста «очень удивило» однопартийцев. Ожидается, что решение о судьбе Зеехофера примут вечером 2 июля.

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Ранее глава МВД заявлял, что устал договариваться с канцлером Ангелой Меркель, с которой он расходится во взглядах на проблему нелегальной миграции.

Между ХСС и Христианско-демократическим союзом (ХДС) Ангелы Меркель разгорелся конфликт по вопросу противодействия нелегальной миграции. 15 июня мир испугали информацией о расколе крупнейшего политического блока Германии, состоящего из партий Христианско-демократический и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС).

Причина конфликта в том, что канцлер добивается принятия общеевропейского решения этой проблемы, однако баварский ХСС и глава МВД настаивают, чтобы мигрантов без документов или уже получивших отказ на предоставление убежища в ФРГ разворачивали на германской границе.

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