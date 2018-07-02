Глава полиции Германии решил уволиться из-за Меркель и мигрантов

Глава МВД Германии и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер намерен покинуть занимаемые должности. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Зеехофер рассказал о своих планах на закрытом заседании ХСС. Официально заявление об отставке пока не подано.

Глава полиции выступает за более жесткую иммиграционную политику. Он заявил, что не может перейти к обычной повестке дня, не предпринимая никаких действий в ситуации с мигрантами. По информации агентства, в партии пытаются отговорить Зеехофера покидать пост.

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Ранее глава МВД заявлял, что устал договариваться с канцлером Ангелой Меркель, с которой он расходится во взглядах на проблему нелегальной миграции.

Между ХСС и Христианско-демократическим союзом (ХДС) Ангелы Меркель разгорелся конфликт по вопросу противодействия нелегальной миграции. Канцлер добивается принятия общеевропейского решения этой проблемы, однако баварский ХСС и глава МВД настаивают, чтобы мигрантов без документов или уже получивших отказ на предоставление убежища в ФРГ разворачивали на германской границе.

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году Италия приняла самое большое количество беженцев, прибывших морским путем, — более 119 тысяч человек. Германия старалась принять максимум беженцев, в страну с тех пор перебралось свыше 1,5 миллиона человек.

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