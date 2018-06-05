Германия попросила прощения у геев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер извинился за преследование гомосексуалов, которому они подвергались как в 1930-е годы, так в последующие десятилетия. Об этом сообщает Deutsche Welle.

3 июня в Берлине прошла официальная церемония по случаю 10-летия открытия памятника гомосексуалам, которые подвергались преследованиям при национал-социализме. Политик заявил, что просит прощения у представителей сексуальных меньшинств «за все страдания и несправедливости и за последовавшее длительное молчание».

Штайнмайер пояснил, что во времена национал-социализма частная жизнь, любовь и достоинство десятков тысяч гомосексуалов «самым уничижительным образом подвергались посягательству, отрицанию и оскорблениям». «Их пытали и отправляли в каторжные тюрьмы и концлагеря (...) Десятки тысяч таких мужчин погибли», — пояснил он.

Политик также добавил, что и после времен Третьего рейха — в ГДР и ФРГ — представителей сексуальных меньшинств «арестовывали, осуждали и сажали за решетку». Это происходило на основании статьи 175-й статьи, приравнивавшей нетрадиционную сексуальную ориентацию к преступлению.

В настоящее время права представителей ЛГБТ-сообщества «находятся под защитой государства», подчеркнул Штайнмайер. Однако, по его словам, в борьбе против гомофобии «еще предстоит проделать кое-какую работу».

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