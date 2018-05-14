Россиянам показали жизнь в концлагере

В ходе празднования Дня Победы в Чите воспитанники театральной студии и краевого училища культуры сыграли в спектакле-реконструкции «Концлагерь», рассказывающим о жизни и смерти узников лагерей смерти во Второй мировой войне, сообщает телеканал «Заб.ТВ».

Юные актеры, игравшие женщин и детей, прошли весь путь заключенных — от момента попадания в лагерь до смерти. Спектакль был наполнен страданием, криками и слезами героев.

Для подготовки артистам потребовалось полностью вжиться в роль жертв и садистов, пересмотреть множество документальных фильмов. «Я не мог со своими товарищами так над ними издеваться. Было очень тяжело, нам говорили — надо через силу. Мы смотрели много фильмов, над тем, как над ними издевались, плакали, очень сильно плакали. Нам говорили: "Вы — немцы — не подавайте виду. Вы должны над ними издеваться, как это было в те времена, не жалейте, старайтесь, как можно сильнее бейте их". Спасибо нашим дедам, что они предотвратили все это», — вспоминал участник реконструкции Сергей Маховицкий.

Большинство зрителей были шокированы представлением, некоторые его покинули. По словам директора театра национальных культур «Забайкальские узоры» Марии Гуськовой, они ожидали такой реакции, но все равно выступили, чтобы не замалчивать эту сторону войны. «Это страшные кадры, но об этом надо знать, это надо понимать, чтобы это больше никогда не повторилось», — отметила она.

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