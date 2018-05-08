В России запущен сервис «Бессмертный полк онлайн»

Социальный интерактивный проект #ЖИТЬ в преддверии празднования Дня Победы запустил сервис «Бессмертный полк онлайн», сообщает ТАСС со ссылкой на автора проекта, композитора Игоря Матвиенко.

«Сервис дает возможность получить уникальный, специально созданный видеоклип с виртуальным участием родственника-ветерана Великой Отечественной войны», — рассказал он.

По его словам, ежегодно в день празднования Дня Победы миллионы россиян выходят на улицы с портретами своих старших родственников — ветеранов, тружеников тыла, детей войны, всех тех, кто внес свой вклад в завоевание великой Победы, а сервис «позволяет поделиться гордостью за подвиг своего предка с многомиллионной аудиторией социальных сетей».

Для создания видеоклипа нужно загрузить в специальный раздел сайта проекта #ЖИТЬ фотографию ветерана, добавив его фамилию, имя и отчество, и ввести свой адрес электронной почты. Через несколько минут пользователь получит готовый клип, который можно разместить в соцсетях.

Сервис «Бессмертный полк онлайн» был впервые запущен в 2017 году — его участниками стали более 50 тысяч человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



