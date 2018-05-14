Полицейских уличили в избиении подростков в День Победы

В Томской области в отношении двух полицейских возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным, 9 мая двое сотрудников отдела МВД по Кировскому району Томска в служебном кабинете избили пятерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет. «Несовершеннолетних били тупым твердым предметом по ягодицам», — говорится в сообщении. Также отмечается, что полицейские наносили детям удары руками и ногами.

Как полагает следствие, они действовали «из ложно понятых интересов службы».

По данным источника «Интерфакса», подростки оказались в отделе полиции, так как один из них якобы наступил на ногу беременной супруге одного из полицейских.

Сотрудники полиции задержаны, им предъявлено обвинение по статье 286 УК России («Превышение должностных полномочий»), решается вопрос об избрании меры пресечения.

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