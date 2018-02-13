В Томской области полиция и священник объявили войну домовому

В Томской области сотрудники полиции засвидетельствовали аномальные явления в частном доме, где живет семья с опекаемым ребенком. Это следует из фотокопии рапорта сотрудника отдела полиции по Колпашевскому району в областное УМВД, которую во вторник, 13 февраля, опубликовал Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

В рапорте говорится, что накануне днем в полицию обратилась жительница поселка Маракса, сообщив, что в доме происходят странные вещи: летают предметы, в том числе ножи. Для проверки информации на место был направлен автопатруль, а затем туда же вызвали ответственных от руководства территориального ОВД. На месте выяснилось, что в доме живет семейная пара, которая воспитывает 14-летнего мальчика, взятого под опеку.

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«В доме был беспорядок: разбросаны вещи, книги, повалена мебель и бытовая техника, на кухне в стену воткнут нож. Жильцы дома рассказали, что в течение двух суток в доме происходит необъяснимое: летают книги, столовые приборы, падают шкафы. Во время нахождения сотрудников полиции на указанном адресе в спальной комнате упал шкаф (в непосредственной близости от сотрудника полиции), после из навесной полки выпали книги, а из комнаты, в которой никого не было, вылетела палка. Рационального объяснения указанным событиям не нашлось», — докладывает ответственный от руководства территориального МВД начальнику Управления внутренних дел Томской области.

В управлении МВД по Томской области корреспонденту «Ленты.ру» подтвердили, что по данному факту проводится проверка и что описанный инцидент действительно произошел. В качестве неотложных мер семья вызвала священника, который освятил дом и остался на ночь для контроля качества проведенной процедуры. Результаты таинства пока не известны, в том числе — дежурному областного УМВД.

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