Бывший глава томского УМВД получил скидку на машины и стал фигурантом дела

Следователи возбудили два уголовных дела против бывшего начальника управления МВД России по Томской области генерал-майора в отставке Игоря Митрофанова. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Расследование ведется по статьям о получении взятки в особо крупном размере и о мошенничестве при получении выплат с использованием служебного положения.

«Бывший глава областной полиции за скидку в 1,7 миллиона рублей на покупку четырех автомобилей обещал предпринимателю не привлекать его к ответственности за незаконную банковскую деятельность», — говорится в сообщении ФСБ.

Кроме того, установлено, что Митрофанов предоставил ложные сведения в отдел пенсионного обслуживания, в связи с чем переплата начисленной пенсии с применением повышенного районного коэффициента — 50 процентов — составила более 180 тысяч рублей.

Митрофанов был уволен с поста главы томского УМВД в июне 2016 года приказом президента России.

В августе того же года стало известно, что он проходит свидетелем по делу начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД Константина Савченко, обвиняемого в коррупции, которого позже осудили на 7,5 лет колонии со штрафом в 6,9 миллиона рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!