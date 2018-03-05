Объем взяток в России вырос втрое

Сумма выявленных в России в прошлом году взяток составила 6,7 миллиарда рублей, что почти в три раза больше суммы, зафиксированной в 2016-м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюллетень Национального антикоррупционного комитета.

В 2016 году, по данным комитета, общая сумма взяток по этой статье составляла 2,3 миллиарда рублей.

Сумма взяток, выявленных в рамках антикоррупционных дел, достигла 4,5 миллиарда рублей. Это в четыре раза больше суммы, зафиксированной в 2016-м.

Почти половину преступлений коррупционной направленности в России в 2017 году составило мелкое взяточничество, которое с позапрошлого года было выделено в отдельную статью.

В декабре 2017-го российские чиновники сообщили о том, что четверть россиян хотя бы раз давали взятки чиновникам. Около 60 процентов никогда этого не делали, а 15 процентов отказались говорить на эту тему.

В середине октября правительство внесло в Госдуму законопроект о защите граждан, сообщивших о коррупции. В документе предлагается оказывать таким людям юридическую поддержку, помогать сохранить работу и избежать дисциплинарных взысканий.

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