Около 400 чиновников за полгода уволили из-за коррупции в России

Почти 400 чиновников были уволены в России за полгода за коррупционные нарушения. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка на расширенной коллегии ведомства по итогам работы за первое полугодие, передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 27 июля.

Чайка отметил, что прокуроры продолжали работу по контролю за расходами чиновников и обращению в доход государства имущества, приобретенного на незадекларированные средства.

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«По требованию прокуроров за совершение коррупционных правонарушений в связи с утратой доверия уволены 377 государственных и муниципальных служащих», — сказал Чайка.

Ранее первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман заявил, что в первом полугодии 2017 года в России зарегистрировано 13 террористических актов, 12 из которых были предотвращены на стадии подготовки и покушения. Он также отметил, что необходимо усилить противодействие экстремистским акциям в период избирательной кампании.