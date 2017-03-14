Чайка отметил резкий рост числа интернет-преступлений

В 2016 году в России был отмечен резкий рост числа преступлений, совершаемых с использованием современных информационных технологий. Об этом во вторник, 14 марта, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка, передает корреспондент «Ленты.ру» с расширенного заседания коллегии ведомства.

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При этом генпрокурор отметил, что раскрываемость таких преступлений низкая.

«Например, раскрыто всего восемь процентов мошенничеств, совершенных таким способом. При наличии оснований примите адекватные меры реагирования», — сказал Чайка.

Генпрокурор также поручил участникам коллегии детально разобраться с причинами сокращения наркопреступности, особенно выявления фактов сбыта наркотиков, которых в 2016 году стало меньше на 16 процентов.

Ранее 14 марта Юрий Чайка заявил, что при проведении проверок в 2016 году прокуроры столкнулись с распространенными случаями умалчивания должностными лицами информации о проживании детей в неблагополучных семьях и совершении насилия в отношении них.