Чайка и Бастрыкин попросили у Путина 27 миллиардов рублей на жилье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вместе с генеральным прокурором Юрием Чайкой обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой о «совершенствовании обеспечения прокуроров и следователей жилыми помещениями». Об этом в пятницу, 13 января, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, на эти цели они дополнительно запросили в общей сложности почти 27 миллиардов рублей. Из них 19 миллиардов предлагается выделить на жилье для прокуроров, а 7,6 миллиарда — для следователей.

Из письма главе государства следует, что на 1 декабря 2016 года среди прокурорских работников со стажем не менее 10 лет на получение квартир претендуют почти 3,7 тысячи человек. В СКР при этом в очереди на жилье стоят 3,8 тысячи человек. «Коммерсантъ» объясняет разницу в запрашиваемых суммах тем, что в Генпрокуратуре в своих расчетах ориентировались на семью из трех человек, а в СКР — только на одного сотрудника.

Предполагается, что эти деньги будут предоставляться в качестве социальной выплаты для покупки собственного жилья. Необходимость в таких ассигнованиях связана с тем, что сейчас сотрудникам СКР и Генпрокуратуры, как правило, предоставляют служебные квартиры, которые необходимо сдать при увольнении. При этом механизм перевода служебного жилья в собственность практически не работает.

Издание отмечает, что обращение Бастрыкина и Чайки было переадресовано в Минстрой и Минфин. В этих ведомствах возражений по поводу их предложений не имеют.