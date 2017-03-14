Чайка заявил о частом замалчивании проживания детей в неблагополучных семьях

При проведении проверок в 2016 году прокуроры столкнулись с распространенными случаями умалчивания должностными лицами информации о проживании детей в неблагополучных семьях и совершении насилия в отношении них. Об этом во вторник, 14 марта, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка, передает корреспондент «Ленты.ру» с расширенного заседания коллегии ведомства.

«При проверках прокуроры столкнулись с распространенными случаями умалчивания медицинскими, образовательными организациями, органами опеки о проживании детей в семьях наркоманов и алкоголиков, совершения в отношении них психического и физического насилия, в том числе в приемных семьях», — сказал Чайка.

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По словам генпрокурора, в 2016 году по фактам халатности должностных лиц, ответственных за несовершеннолетних, было возбуждено 132 уголовных дела. Кроме того, за тот же период времени в сфере соблюдения прав и интересов детей прокуроры выявили 720 тысяч случаев нарушения закона.

«К дисциплинарной и административной ответственности было привлечено 165 тысяч виновных, возбуждено более 3 тысяч уголовных дел», — отметил Чайка.

3 марта секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил , что число несовершеннолетних наркоманов в России увеличилось на 60 процентов.