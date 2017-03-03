Патрушев увидел 60-процентный рост числа несовершеннолетних наркоманов

Число несовершеннолетних наркоманов в России увеличилось на 60 процентов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Кургане, сообщает ТАСС. При этом он не уточнил, за какой срок приведена данная статистика.

«Наркоситуация в стране по-прежнему характеризуется как тяжелая», — сказал он, добавив, что общее число россиян, употребляющих «зелье», составляет 640 тысяч человек и не уменьшается в течение пяти лет.

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По словам Патрушева, в 2016 году в стране изъято 22 тонны наркотиков и совершено более 201 тысячи преступлений, связанных с ними. Кроме того, в России насчитывается около 165 тысяч преступников, осужденных за незаконный оборот запрещенных веществ.

Секретарь Совбеза упомянул также низкую эффективность профилактической работы в рамках мер по борьбе с распространением наркотиков. «Порой доходит до абсурда, когда прокуроры вынуждены через суды добиваться лишения права управления транспортными средствами лиц, состоящих на учете с диагнозом "наркомания"», — заявил он.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила Национальной службе новостей (НСН), что минимальный возраст, с которого несовершеннолетние начинают употреблять наркотики, составляет шесть-семь лет.