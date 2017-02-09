В Новосибирске поймали школьную уборщицу-наркодилера

В Новосибирске сотрудниками полиции была задержана школьная уборщица с крупной партией героина, сообщает ГУ МВД России по региону. Когда это произошло, не уточняется.

Подозреваемую взяли с поличным в Ленинском районе города. Женщина 1986 года рождения пыталась забрать крупную «закладку». Известно, что она планировала заняться дальнейшим сбытом наркотика.

В процессе осмотра места предполагаемого расположения героина сотрудниками полиции был обнаружен пакет из-под семечек со спрятанным внутрь наркотическим веществом общей массой 525 граммов.

В полиции отказались раскрыть данные о месте работы подозреваемой. Известно, что ранее она не попадала в поле зрения правоохранительных органов. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.