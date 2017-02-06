Десятерых криминальных авторитетов задержали в Курске среди гаражей

В сети появилось видео задержания десятерых криминальных авторитетов («смотрящих» за различными районами города) на сходке в одном из гаражных кооперативов Курска. Кадры оперативной съемки в понедельник, 6 февраля, публикует телеканал «360».

В ходе досмотра у двоих подозреваемых были обнаружены 2,7 грамма героина и 14 граммов марихуаны, а еще у одного участника переговоров нашли украденный в Подмосковье травматический пистолет. Стражи порядка выяснили, что ранее все участники сходки были судимы за грабежи и разбои, а один из подозреваемых совершал нападения, переодеваясь в форму полицейского.