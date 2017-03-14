Чайка рассказал о попытках чиновников скрывать свои доходы

Каждое четвертое коррупционное нарушение связано с сокрытием госслужащими сведений о своих доходах. Об этом сообщил генпрокурор России Юрий Чайка, выступая во вторник, 14 марта, на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент «Ленты.ру».

Прокурорами выявлено 74 тысячи таких нарушений в 2016 году в ходе контроля за расходами лиц, находящихся на государственной службе. Всего же чиновниками было совершено 325 тысяч коррупционных проступков в истекшем году, сообщил генпрокурор.

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Он указал подчиненным «не сидеть сложа руки», а руководителей федеральных органов, присутствующим на коллегии, призвал пристальнее отслеживать расходы чиновников.

Чайка добавил, что во взаимодействии с ФСБ, СКР и МВД было зарегистрировано 33 тысячи коррупционных преступлений в прошлом году.

Правоохранителями пресекались факты взяток, откатов в сфере госзакупок, хищений и нецелевого использования бюджетных средств, указал генпрокурор.